Terrorismo,Usa e Russia cooperano

02:00 - Passo in avanti nella lotta al terrorismo tra gli Stati Uniti e la Russia. Il presidente americano, Barack Obama, ha parlato al telefono con il suo omologo russo, Vladimir Putin. I due si sono detti d'accordo sulla necessità di "proseguire sulla via della cooperazione nella lotta al terrorismo e sui temi della sicurezza". Lo riporta la Casa Bianca. Il colloquio è avvenuto, non a caso, dopo la strage alla maratona di Boston.