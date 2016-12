foto Ap/Lapresse

00:15

- Dzhokhar Tsarnaev, 19 anni, il ceceno fuggiasco al centro della caccia all'uomo per l'attentato a Boston, sarebbe ferito. Lo riferiscono fonti investigative al New York Times, spiegando che nel corso della giornata sarebbero state trovate tracce di sangue lungo la via di fuga.