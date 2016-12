Protesi Pip, Mas in aula: "Nessun rischio"

- ''Le mie pazienti non correvano alcun rischio, le mie protesi non erano omologate ma avrebbero potuto esserlo''. Jean-Claude Mas, fondatore della Poly Implant Prothese, si è difeso così davanti ai giudici di Marsiglia, dove due giorni fa si è aperto il maxiprocesso sullo scandalo delle protesi al seno difettose. Mas è accusato di frode aggravata e rischia cinque anni di reclusione.

La sua ditta ha prodotto e venduto protesi mammarie con silicone non conforme dal 1991 al 2010. ''Il gel Pip - ha detto - non era omologato ma poteva esserlo. Non ho fatto correre alcun rischio alle mie pazienti''. Mas sostiene di essere vittima di ''delazione'' e di ''non provare alcun tipo di odio''.

Sono 5.250 le denunce presentate contro la società Pip, soprattutto da donne francesi, ma lo scandalo riguarda almeno 300 mila donne in tutto il mondo. Fino ad oggi i casi di protesi rotte registrati sono 4.100 e 2.700 le reazioni infiammatorie. Moltissime sono le donne che hanno deciso di farsele espiantare, anche a scopo preventivo, 11.000 soltanto in Francia.

Alcune hanno sviluppato tumori, anche se il legame tra il silicone incriminato e la malattia non e' stato ancora accertato.