foto Da video

13:08

- I due sospettati dell'attentato di Boston, uno già morto in uno scontro a fuoco con la polizia, l'altro ancora in fuga, sarebbero fratelli, originari della Cecenia. Lo riferisce la Cbs, precisando che i due non sono studenti e che sono residenti negli Stati Uniti. Il ricercato per cui è in corso la caccia all'uomo in tutta l'area attorno a Boston si chiama Dzhokhar A. Tsarnaev, di 19 anni, di Cambridge in Massachusetts.