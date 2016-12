foto Twitter

08:40

- Un sospetto dell'attentato alla maratona di Boston sarebbe morto durante uno scontro a fuoco con la polizia, mentre il secondo sarebbe ancora in fuga. Lo riporta il Boston Globe, secondo cui i due sarebbero responsabili anche della sparatoria nel campus del Mit. Durante lo scontro con la polizia, i due avrebbero tentato di lanciare contro gli agenti delle bombe-pentola a pressione, come quelle utilizzate per l'attentato di lunedì.