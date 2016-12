Pakistan, arrestato l'ex premier Musharraf

foto Ap/Lapresse 06:59 - E' stato arrestato l'ex premier pakistano Pervez Musharraf, tornato nel Paese a fine marzo dopo 4 anni di esilio, per partecipare alle elezioni parlamentari di maggio. Lo riferisce Geo News. L'arresto arriva dopo che l'Alta Corte di Islamabad ha respinto la richiesta di estendere la libertà provvisoria dietro cauzione concessa al suo ritorno in patria. - E' stato, tornato nel Paese a fine marzo dopo 4 anni di esilio, per partecipare alle elezioni parlamentari di maggio. Lo riferisce Geo News. L'arresto arriva dopo chedietro cauzione concessa al suo ritorno in patria.

L'ex generale è stato prelevato dalla sua villa alla periferia di Islamabad dove si era rifugiato ieri dopo la diramazione dell'ordine di arresto.



Protetto da un massiccio cordone di sicurezza, Musharraf è stato portato dalla polizia in un tribunale distrettuale. I giudici potrebbero decidere di concedergli gli arresti domiciliari secondo quando riferisce la televisione Dawn News.



Concessi gli arresti domiciliari - Il tribunale ha concesso gli arresti domiciliari all'ex presidente, permettendogli di tornare nella sua abitazione. Tra due giorni dovrà comparire davanti a una corte anti terrorismo.



L'ex generale dovrà essere processato per violazione dell'articolo 6 della Costituzione (alto tradimento) per aver imposto la legge di emergenza nel novembre del 2007.