foto Ap/Lapresse

05:46

- Un terremoto di magnitudo 7 è stato registrato in Giappone, a nordest di Hokkaido, alle 12:06 locali (le ore 5:06 in Italia) con epicentro vicino alle isole Curili. Lo rende noto la Japan Meteorological Agency (Jma) che, pur non lanciando alcun allarme tsunami, ha ipotizzato "lievi variazioni del livello del mare nelle regioni costiere".