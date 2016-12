Boston, l'Fbi diffonde le foto di due sospetti

foto Da video Correlati Dossier 23:50 - L'Fbi ha diffuso foto e video di due persone che vuole interrogare in relazione all'attentato alla maratona di Boston. Il responsabile dell'Fbi Richard DesLauriers ha chiesto l'aiuto del pubblico per identificare e localizzare i due sospetti individuati nelle immmagini. Uno ha in testa un cappello blu, l'altro un cappello bianco. I due sospetti sono "armati e estremamente pericolosi", ha aggiunto. - L'Fbi ha diffuso foto e video di due persone che vuole interrogare in relazione all'attentato alla maratona di Boston. Il responsabile dell'Fbi Richard DesLauriers ha chiesto l'aiuto del pubblico per identificare e localizzare i due sospetti individuati nelle immmagini. Uno ha in testa un cappello blu, l'altro un cappello bianco. I due sospetti sono "armati e estremamente pericolosi", ha aggiunto.

DesLauriers ha avvertito il pubblico di non avvicinarli e di non prendere iniziative per fermarli, ma di contattare le autorità con eventuali informazioni. I due sembrano "associati" e sono stati ripresi "mentre camminano assieme" su Boylston Street verso la linea del traguardo della maratona di Boston. Foto e video dei sospetti sono stati postati sul sito del'Fbi che è andato in tilt durante la conferenza stampa. "Il sospetto numero uno indossa un berretto scuro. Il sospetto numero due posa lo zaino" sul marciapiede, ha concluso DesLauriers.