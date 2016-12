foto Afp

22:07

- E' di almeno 23 persone uccise e altre decine ferite il bilancio di un attacco suicida compiuto in un caffé di Baghdad. Il kamikaze si è fatto esplodere all'interno del locale. Al momento non vi sono rivendicazioni, ma negli ultimi mesi gruppi legati ad Al Qaeda hanno rilanciato la strategia degli attentati suicidi in Iraq.