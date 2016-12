Boston, Obama: "Non ci terrorizzeranno"

foto Ap/Lapresse 18:53 - "Vogliono terrorizzarci, ma hanno sbagliato. Hanno sbagliato città. Non qui a Boston". Lo ha detto il presidente americano, Barack Obama, durante il rito interconfessionale per le vittime dell'attentato alla maratona. Obama ha poi citato le parole che il piccolo Martin Richard, il bimbo ucciso dalle esplosioni, aveva scritto su un poster: "Basta far del male, pace". - "Vogliono terrorizzarci, ma hanno sbagliato. Hanno sbagliato città. Non qui a Boston". Lo ha detto il presidente americano, Barack Obama, durante il rito interconfessionale per le vittime dell'attentato alla maratona. Obama ha poi citato le parole che il piccolo Martin Richard, il bimbo ucciso dalle esplosioni, aveva scritto su un poster: "Basta far del male, pace".

A Boston lunedì "in un istante la festa si è trasformata in una tragedia senza senso", ha detto il presidente americano, sottolineando però come "siamo riuniti qui per riaffermare che lo spirito di Boston resta irriducibile, che lo spirito di questo Paese non resterà offuscato".



Obama ha quindi promesso che "finiremo la corsa, finirete la corsa. Una bomba non può fermarci", e acclamato con una vera e propria standing ovation dai presenti nella Cattedrale ha garantito agli attentatori che "vi troveremo e finirete davanti alla giustizia".