Il Papa, Draghi e Balotelli tra i 100 più influenti al mondo

foto Dal Web 17:32 - Tra i 100 personaggi più influenti al mondo del 2013, secondo Time ci sono anche Papa Francesco, il governatore della Bce, Mario Draghi, e il calciatore Mario Balotelli. In classifica compaiono anche il presidente americano, Barack Obama, la First Lady, Michelle, e la "power couple" della musica, Jay-Z e Beyoncè.

Come di consueto, Time ha affidato i ritratti a personalità "affini": il cardinale arcivescovo di New York, Timothy Dolan, ha scritto del Pontefice; Christine Lagarde (direttore del Fmi) ha redatto il testo relativo a Draghi, mentre il commento al profilo di Balotelli è di Gianfranco Zola.



Quella di Balotelli non è una sorpresa, dato che il magazine americano gli aveva già dato la copertina nel novembre 2012, sottolineando come i nuovi italiani crescono. Ora il calciatore della nazionale, oltre ad essere riconosciuto come "top player assoluto", viene messo tra le "icone" più seguite dai giovani, quelle che fanno più tendenza, insieme a personaggi del calibro della pop star Beyoncè, amatissima negli Stati Uniti, ma anche della First Lady americana Michelle Obama.



L'altro italiano della lista di Time, Mario Draghi, mantiene invece un posto di rilievo tra i leader, una categoria in cui - oltre a quella del nuovo Pontefice argentino - si registrano altre due new entry: quella del dittatore nordcoreano Kim Jong Un, che sta tenendo il mondo in ansia con le sue minacce di scatenare una guerra nucleare, e quella del nuovo leader cinese Xi Jinping, su cui gli Usa e tutto il mondo occidentale ripongono grandi speranze. Esce di scena, invece, Mario Monti, fino allo scorso anno elogiato dal magazine statunitense come colui che aveva ridato grande credibilità all'Italia.



Nella categoria "Titani", dei "più influenti" in assoluto, spiccano infine la figura del rapper americano Jay Z, legato da un ottimo rapporto di amicizia al presidente Obama, e quella del campionissimo di basket Lebron James, stella indiscussa dell'Nba americana.