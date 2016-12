foto Ap/Lapresse

16:51

- Il presidente americano, Barack Obama, e la First Lady, Michelle, sono arrivati a Boston per commemorare le vittime dell'attentato alla maratona di lunedì. Ad accoglierli il sindaco, Thomas Menino, e il governatore del Massachusetts, Deval Patrick. Obama ha scritto di suo pugno il discorso per il rito nella cattedrale di Boston. Lo ha detto il portavoce della Casa Bianca, Josh Earnest. Tema del discorso è la capacità di ripresa della città ferita.