Un'impressionante esplosione ha devastato un impianto di fertilizzanti a West, in Texas, a circa 20 miglia a nord da Waco. Secondo la polizia lo scoppio avrebbe provocato tra i 5 e i 15 morti e oltre 160 feriti. Per il sindaco della cittadina le vittime sarebbero 30 o 40. La vera paura, ora, è quella della nube velenosa sprigionatasi dal complesso andato completamente distrutto.

Si tratta di un impianto che conteneva oltre 25 tonnellate di sostanze chimiche: soprattutto ammoniaca, stivata in grandi container, un agente chimico che provoca ustioni e che se inalata può essere fatale. Non a caso molti dei feriti presentano bruciature di natura chimica. Ad aggravare la situazione, poi, le condizioni meteo: sull'area piove e ci sono forti venti. Sono soprattutto questi ultimi a preoccupare: perché se è vero che i fumi diradandosi diventano meno dannosi, è anche vero - spiegano gli esperti sul posto - che le perturbazioni attese possono spingere la massa della nube molto lontano, allargando la zona a rischio contaminazione. Così l'allarme sale anche nelle cittadine vicino a West. E gli agenti della National Guard monitorano costantemente le correnti.



Le autorità hanno ordinato l'evacuazione dei circa 2800 abitanti della cittadina texana. In seguito al violentissimo scoppio sono stati distrutti alcuni edifici che si trovano attorno alla fabbrica, tra cui case private, una scuola e una casa di cura. Vastissima l'area coinvolta: dieci edifici presso l'impianto sono totalmente andati in fiamme e tra le 75 e le 100 case nella zona sarebbero state completamente distrutte.



''Non ho mai visto niente come questo in vita mia: è come una zona di guerra'', ha detto lo sceriffo di West, commentando le tantissime case completamente abbattute dal violentissimo spostamento d'aria provocato dallo scoppio dell'impianto.



Il sindaco: "Una bomba atomica" - ''E' stato come una bomba atomica scoppiata in giardino''. Così il sindaco di West, Tommy Muska, racconta l'esplosione di fertilizzanti che ha praticamente raso al suolo tutti gli edifici nel raggio di 5 chilometri, riducendo West a una città fantasma. Dopo il botto terribile, aggiunge il sindaco, ''abbiamo visto salire in cielo una enorme palla di fuoco, quindi un altissimo fungo di fumo’’. Gli esperti ricordano che nella strage di Oklahoma City, che provocò il crollo di un grattacielo vennero utilizzate due tonnellate di fertilizzante, compresse in un camion. Stavolta invece è saltata in aria un'intera fabbrica. Questa fabbrica produceva nitrato d'ammonio, un composto chimico che viene utilizzato come fertilizzante nell'agricoltura, ma per il suo costo piuttosto basso viene anche utilizzato come base per molte miscele esplosive.



"Almeno 30 o 40 morti" - Il bilancio dei morti potrebbe salire a 30-40 morti. Lo ha detto Tommy Mouska, il sindaco della cittadina, citato dal Wall Street Journal. "Nel bilancio delle vittime si contano sei pompieri e quattro infermieri", aggiunge. "Non ci sono indicazioni che l'esplosione all'impianto chimico sia stata provocata da un atto terroristico", confermano fonti di intelligence alla Cnn.



Provocato un sisma - L'esplosione della fabbrica di fertilizzanti a West, in Texas, è stata così potente da provocare un sisma di magnitudo 2.1. Lo ha rilevato l'Usgs, l'istituto geofisico americano.



Nube tossica ostacola i soccorritori - Il lavoro dei pompieri è stato seriamente ostacolato dalla nube tossica. "Nessuno può avvicinarsi per via delle esalazioni": a spiegarlo un portavoce della sicurezza dello Stato del Texas. La Federal Aviation Authority, l'ente per l'aviazione civile Usa, ha chiuso al traffico tutta la zona sovrastante l'esplosione. Le autorità locali hanno inoltre deciso la chiusura di tutte le scuole per il resto della settimana.



Mancano molti pompieri all'appello - Molti pompieri mancano all'appello. Lo dice la Cnn citando fonti di polizia. Intanto è allarme meteo sulla regione. I metereologi prevedono una forte perturbazione in arrivo con venti molto intensi, che potrebbero spingere la nube tossica molto lontano dall'area di West dove è avvenuta la tragedia.