- "Oggi è una giornata vergognosa per Washington, ma non è finita qui. La mia amministrazione farà di tutto contro la violenza". Lo ha detto Barack Obama visibilmente irritato per il voto del Senato contro la riforma sulle armi. "Una minoranza di senatori americani è riuscita a bloccare l'inasprimento dei controlli per chi acquista armi distorcendo le regole del Senato", ha aggiunto. "La lobby delle armi ha mentito sulla legge sui controlli preventivi".