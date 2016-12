foto Ap/Lapresse 00:07 - Il Senato americano ha bocciato l'intesa bipartisan sull'estensione dei controlli sui compratori delle armi. Un durissimo colpo sul futuro dell'intera riforma. Come ampiamente previsto il partito repubblicano s'è compattato. E i promotori del testo non sono riusciti a ottenere i voti necessari. - Il Senato americano ha bocciato l'intesa bipartisan sull'estensione dei controlli sui compratori delle armi. Un durissimo colpo sul futuro dell'intera riforma. Come ampiamente previsto il partito repubblicano s'è compattato. E i promotori del testo non sono riusciti a ottenere i voti necessari.

Perché la proposta venisse approvata dall'Aula del Senato, avrebbe dovuto ottenere 60 voti. Invece alla fine i voti favorevoli sono stati solo 54. Appena 4 repubblicani hanno votato sì, abbandonando le indicazioni del partito. Molti no anche dal partito democratico, in particolare da alcuni senatori eletti in stati ‘rossi’, cioé solidamente repubblicani, che cercano la rielezione alle prossime consultazioni di medio termine, come Max Baucus del Montana e Mark Pryor dell’Arkansas.



Obama: "E' un giorno vergognoso" - "Oggi è una giornata vergognosa per Washington, ma non è finita qui. La mia amministrazione farà di tutto contro la violenza". Lo ha detto Barack Obama visibilmente irritato per il voto del Senato contro la riforma sulle armi. "Una minoranza di senatori americani è riuscita a bloccare l'inasprimento dei controlli per chi acquista armi distorcendo le regole del Senato", ha aggiunto. "La lobby delle armi ha mentito sulla legge sui controlli preventivi".



Padre vittima Newtown: "Delusi ma non sconfitti" - "Torniamo a casa delusi ma non sconfitti. Torniamo a casa determinati a capovolgere quello che è successo oggi. Andremo avanti": lo ha detto il padre di una delle piccole vittime della strage di Newtown che ha introdotto la dichiarazione del presidente americano, Barack Obama, sulla bocciatura della riforma in Senato.