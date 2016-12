foto Ap/Lapresse

- Dopo che pacchi sospetti sono stati individuati in due edifici del Congresso americano, l'Hart e il Russell Buildings, una parte del Senato è stata evacuata. La polizia, come riporta la Cnn, ha fermato e interrogato un uomo, trovato in possesso di buste sigillate in uno zaino e che agiva in modo sospetto. Secondo alcuni media americani, si tratterebbe di uno squilibrato.