13:29

- "In un certo senso ormai siamo tutti thatcheriani". Queste le parole del premier britannico David Cameron in un'intervista alla Bbc. Parlando poco prima dell'inizio dei funerali di Margaret Thatcher, il premier Tory aveva sottolineato: "Alcuni dei grandi temi del suo periodo adesso sono ampiamente accettati da tutti". Una ventina di persone hanno però voltato le spalle al passaggio del feretro, in segno di dissenso verso la Lady di Ferro.