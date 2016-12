Malato in ambulanza salva la vita all'autista

foto Ap/Lapresse 12:40 - Salvataggio al contrario in Francia, dove l'autista del 118 viene portato in ospedale dal malato che trasportava. Christian Nayet, 60 anni, ha un tumore allo stomaco e con l'ambulanza si sta recando a una visita di controllo. All'improvviso il conducente del mezzo viene colto un infarto. Prontamente il malato-eroe, nonostante le precarie condizioni di salute, prende il suo posto alla guida e arriva al pronto soccorso: immediatamente operato, l'autista è salvo. - Salvataggio al contrario in, dove l'autista del 118 vieneche trasportava., 60 anni, ha un tumore allo stomaco e con l'ambulanza si sta recando a una visita di controllo. All'improvviso il conducente del mezzo viene colto un infarto. Prontamente il, nonostante le precarie condizioni di salute, prende il suo posto alla guida e arriva al pronto soccorso: immediatamente operato, l'autista è salvo.

La singolare vicenda avviene nel nord della Francia. Il malato sta andando in ospedale a Lille. E' dopo un'ora di strada che il conducente avverte un forte formicolio alle mani. "Gli ho chiesto se sentisse salire la sensazione verso le braccia - racconta Nayet al quotidiano locale La Voix du Nord - ho subito capito che era un problema cardiaco e gli ho detto di fermarsi".



Il malato somministra anche alcuni farmaci, che ha con sé e di cui conosce gli effetti, al conducente adagiandolo sulla lettiga e mettendosi lui stesso alla guida. In pochi minuti riesce ad arrivare al pronto soccorso più vicino, quello di Lens, e ad affidare l'uomo alle cure dei medici, che operano l'uomo. Nayet, diventato eroe per caso, continua poi per l'ospedale di Lille con un'altra ambulanza.