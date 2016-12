foto Ap/Lapresse

11:16

- Una scossa di terremoto di magnitudo 6.2 gradi Richter è stato registrato in Giappone alle 17.57 locali (le 10.57 in Italia), con epicentro a circa 180 km a sud di Tokyo, vicino all'isola di Miyakejima. Secondo la Japan Meteorological Agency non c'è allarme tsunami, ma "lievi variazioni del livello del mare nelle regioni costiere".