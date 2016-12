foto Ap/Lapresse

- Un 40enne di colore è stato giustiziato ieri sera in Texas per aver ucciso un diciassettenne durante un furto d'auto. La morte per iniezione letale di Ronnie Threadgill è stata dichiarata alle 18.39 ora locale (l'1.39 in Italia), poco dopo la bocciatura del suo ultimo appello davanti alla Corte suprema. "Vado verso un mondo migliore", ha detto il condannato prima dell'iniezione.