- La terza vittima delle bombe alla maratona è un giovane che si stava specializzando alla Boston University. Il suo nome non è stato ancora diffuso in attesa dell'autorizzazione della famiglia. Si trovava assieme ad alcuni colleghi lungo le transenne del traguardo della gara. Una di loro è stata operata e ora si trova in condizioni stabili. Il terzo è rimasto illeso.