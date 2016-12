foto Ap/Lapresse

23:12

- Non ci sono state finora rivendicazioni dell'attentato alla maratona di Boston. Lo ha detto l'Fbi in conferenza stampa, ribadendo che si indaga a largo raggio. I resti degli ordigni esplosi sono stati portati nella base militare di Quantico, in Virginia, dove ci sono esperti in grado di compiere analisi approfondite e complete sul tipo di congegno adottato. Il presidente Barack Obama si recherà giovedì a Boston, ha reso noto la Casa Bianca.