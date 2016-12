foto Ansa

16:50

- Il capo del Pentagono, Chuck Hagel, ha definito l'attentato di Boston "un crudele atto di terrore". Hagel è stato il primo dell'amministrazione statunitense a usare ufficialmente, "on the records", la parola terrore per la strage di Boston. Nel frattempo dall'Fbi sottolineano come l'indagine sulle bombe di Boston sia "un'indagine globale. Andremo fino in capo al mondo per trovare i colpevoli".