16:12

- Non ci sono state altre bombe "oltre alle due esplose alla maratona di Boston". Lo ha detto il governatore del Massachussets, Deval Patrick. "Non sono stati trovati altri ordigni inesplosi - ha proseguito - solo pacchi sospetti, rivelati inoffensivi". Il responsabile dell'Fbi ha invece assicurato: "Non ci sono state altre minacce". "La scena del delitto è estesa per 12 isolati. Seguiamo diverse piste e chiediamo l'aiuto della popolazione", ha aggiunto.