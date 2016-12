foto Ansa

07:40

- Una scossa di terremoto di magnitudo 4.6 è stata avvertita in vari Stati dell'India nord-orientale alle 6.53 (le 3.23 italiane). Secondo il Centro sismologico regionale di Shillong ha avuto il suo epicentro nel distretto di Darrang, in Assam. Secondo l'agenzia di stampa Ians, al momento non sono state segnalate vittime o danni gravi.