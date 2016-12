Tre morti, tra cui un bambino di otto anni, e 176 feriti, di cui almeno 17 gravi. Oltre 10 le amputazioni. E' questo il tragico bilancio (ancora provvisorio) dell'attentato alla maratona di Boston, dove sono esplose due bombe in prossimità del traguardo. A guidare le indagini sono gli agenti dell'Fbi che hanno ribadito che l'attenzione per ora è concentrata "nell'ambito del terrorismo". Non risultano italiani tra i feriti.

00:11 La terza vittima è uno studente

La terza vittima delle bombe alla maratona è un giovane che si sta specializzando alla Boston University. Il suo nome non è stato ancora diffuso in attesa dell'autorizzazione della famiglia. Si trovava assieme ad alcuni colleghi lungo le transenne del traguardo della gara. Una di loro è stata operata e ora si trova in condizioni stabili. Il terzo è rimasto illeso.

23:26 Giovedì Obama a Boston

Il presidente Barack Obama si recherà giovedì a Boston. Lo ha reso noto la Casa Bianca.

23:20 Fbi: "Finora nessuna rivendicazione"

Non ci sono state finora rivendicazioni dell'attentato alla maratona di Boston. lo ha detto l'Fbi in conferenza stampa, ribadendo che si indaga a largo raggio.

23:16 Fbi: "Oltre 200 le segnalazioni"

L'Fbi ha ricevuto oggi 200 segnalazioni che potrebbero aiutare nella ricerca dei colpevoli dell'attacco a Boston. lo ha detto il responsabile del Bureau Richard DesLauriers. "Ci siamo attivati in tutto il mondo", ha aggiunto l'agente federale precisando che l'indagine procede a tutto campo.

21:31 Bomba messa dove era seduto il governatore

Spunta l'ipotetica pista di un attentato a sfondo politico a Boston: dal luogo del ritrovamento del comando, si pensa che la bomba sia stata posta proprio dove era seduto il governatore del Massachusetts poco prima dello scoppio. Lo scrive il Boston Globe. Gli inquirenti hanno trovato un comando elettrico che si pensa sia stato utilizzato per attivare lo scoppio degli ordigni.

20:53 Fonti a Cnn: "Saudita non è sospettato"

Il ragazzo saudita rimasto ferito a causa delle esplosioni di Boston non è un sospettato: lo afferma la Cnn che cita una fonte vicina alle indagini. "Si trovava solo nel posto sbagliato al momento sbagliato", commenta la fonte. Inoltre non ci sono indicazioni di un collegamento tra l'attentato e Al Qaeda. Le stesse fonti spiegano infatti come al momento non ci siano elementi che inducono a pensare ad un coinvolgimento del gruppo terrorista.

20:52 Identificata la seconda vittima

E' stata identificata la seconda vittima delle bombe di Boston: si tratta di una ragazza di 29 anni, Krystle Campbell, diplomata alla Medford High School nel 2001. Lo ha reso noto il sindaco di Medford.

20:21 Taglia 50mila $ a chi fornisce informazioni utili

Un premio da 50mila dollari sarà riconosciuto a chiunque fornirà informazioni utili alle indagini e dettagli in grado di rintracciare gli autori dell'attentato di Boston. E' stato annunciato dalle autorità locali nel corso di una conferenza stampa.

20:14 L'inchiesta punta su cellula tre sauditi

Secondo fonti dell'antiterrorismo citate dal sito israeliano Debka, l'inchiesta di Boston punterebbe su tre sauditi, forse legati ad al Qaida. I tre, secondo Debka, dividevano l'appartamento di Revere perquisito nella notte dall'Fbi.

20:02 Cancellieri riunisce comitato sicurezza

Mantenere alto il livello di vigilanza e di allerta, rafforzando i dispositivi di sicurezza sull'intero territorio nazionale nei confronti di obiettivi sensibili. Lo ha deciso il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica convocato dal ministro dell'Interno, Annamaria Cancellieri a seguito dell'attentato di Boston.

18:23 Pentole a pressione usate per ordigni

Gli ordigni usati a Boston erano costituiti da pentole a pressione riempite di schegge metalliche, chiodi e cuscinetti a sfera, collegate a detonatori. Lo riportano i media Usa citando fonti di polizia. Le pentole erano in buste di nylon nera o zaini. Trovate anche tracce di circuiti elettronici che farebbero pensare all'uso di timer.

17:51 Obama: "E' atto di terrore"

Il giorno dopo la strage alla maratona di Boston, il presidente Barack Obama in conferenza stampa ha detto: "Da quello che sappiamo si è trattato di un atto di terrore, atroce e codardo commesso contro civili". "Ancora non conosciamo i motivi dell'attentato e neppure se sia stato opera di un singolo o di un'organizzazione", ha aggiunto. Obama ha infine sottolineato che "gli americani rifiutano di farsi terrorizzati".

17:35 Cessato allarme a New York

Cessato allarme a LaGuardia. Il terminal del secondo aeroporto di New York è stato riaperto dopo una breve evacuazione dovuta a un pacco sospetto.

17:14 New York, evacuato l'aeroporto LaGuardia

Il terminal centrale dell'aeroporto di LaGuardia a New York è stato evacuato per la presenza di un pacco sospetto. Per il momento i voli sono stati sospesi.

16:17 Fbi, daremo la caccia i colpevoli ovunque

Quella sull'attacco alla maratona di Boston è una ''indagine globale''. Lo ha detto l'Fbi: ''Andremo fino alla fine del mondo per trovare i colpevoli''.

Ultimo aggiornamento 00:11