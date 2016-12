foto Ap/Lapresse

- Erano in tutto cinque le bombe predisposte in modo coordinato per far strage alla maratona di Boston, ma solo due sono esplose. Altri tre ordigni sono stati disinnescati. La polizia ha anche riferito che tende ad escludere un rapporto tra le deflagrazioni che hanno ucciso due persone e ferite altre 107 e una terza che ha provocato un incendio alla Kennedy Library senza fare vittime.