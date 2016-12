foto Ufficio stampa

00:15

- Per Barack Obama gli ordigni esplosi alla maratona di Boston sono "azioni senza senso". Il presidente Usa è intervenuto dalla Casa Bianca per annunciare di aver rafforzato le misure di sicurezza in tutto il Paese. Dopo aver espresso la sua vicinanza alle famiglie delle vittime, ha dichiarato che, di fronte a simili fatti, non ci sono né democratici né repubblicani. "Troveremo i responsabili", ha concluso.