foto Ansa

23:47

- "Ho sentito un rumore enorme, la festa si è trasformata in terrore e non ho più pensato a finire la gara". Paolo Rossi, 48enne pistoiese, ha visto il traguardo della maratone di Boston e poi la morte in faccia: fortunatamente ha mancato entrambi. "Ma della corsa ovviamente non m'importa, sono ore che piango", racconta. Secondo le prime informazioni, sarebbero 227 gli italiani iscritti alla gara podistica nella città americana.