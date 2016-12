01:33 Polizia con cani fiuta-bombe sul percorso

Per tutta la maratona, a Boston, prima delle esplosioni, alla partenza e al traguardo c'erano unità cinofile della polizia con cani fiuta-bombe. Continuavano a dire che si trattava di un'esercitazione antiterrorismo. Lo racconta un testimone, allenatore di atletica dell'Università di Mobile, in Alabama, alla tv locale Local 15. "Sembrava ci fosse qualche tipo di minaccia, ma continuavano a dirci che era un'esercitazione", dice Ali Stevenson.

01:09 Cinque bombe in tutto, solo 2 esplose

In tutto erano cinque le bombe predisposte in modo coordinato per far strage a Boston, ma solo due sono esplose. Altri tre ordigni sono stati disinnescati mentre la polizia riferisce che tende ad escludere un rapporto tra le deflagrazioni alla maratona e una terza che ha provocato un incendio alla Kennedy Library senza fare vittime.

01:08 Almeno 8 bambini tra i feriti in ospedale

Tra i feriti di Boston ci sono almeno otto bambini: lo indicano fonti ospedaliere alla Cnn.

01:07 Bombe attivate da cellulare

Gli ordigni che hanno fatto strage alla maratona di Boston sarebbero stati azionati a distanza col cellulare. Lo riporta la Abc.

01:05 Casa Bianca: matrice tutta da valutare

L'attacco di Boston è stato condotto con "molteplici ordigni" e appare "chiaramente un atto di terrore", ma non è ancora chiaro se possa essere attribuito a un gruppo terroristico organizzato, nè - al momento - se la matrice sia "straniera o interna" agli Stati Uniti. Lo precisano fonti della Casa Bianca citata dai media internazionali.

00:43 Per Casa Bianca è atto di terrore

Mentre il presidente Barack Obama ancora non parla di terrorismo, la Casa Bianca afferma che quello che è successo a Boston sarà trattato come un "atto di terrore".

00:36 Bimbo di 8 anni tra i morti

Tra i morti della strage alla maratona di Boston c'è un bimbo di otto anni. Lo riporta la Cnn.

00:28 Boston Globe: 2 morti e 107 feriti

Secondo il Boston Globe, quotidiano della città, gli ordigni piazzati sul percorso finale della maratona hanno fatto due vittime e 107 feriti.

00:15 Obama: azione senza senso, prenderemo i responsabili

Per Barack Obama gli ordigni esplosi alla maratona di Boston sono "azioni senza senso". Il presidente Usa è intervenuto dalla Casa Bianca per annunciare di aver rafforzato le misure di sicurezza in tutto il Paese. Dopo aver espresso la sua vicinanza alle famiglie delle vittime, ha dichiarato che, di fronte a simili fatti, non ci sono né democratici né repubblicani. Agli attentatori ha detto: "Non commettete errori, noi non trascureremo alcun dettaglio". Poi, "troveremo i responsabili, andremo fino in fondo", ha concluso.

00:01 Sindaco di Boston: è una tragedia

"E' una tragedia": così il sindaco di Boston, Thomas Menino, di fronte alle telecamere ha descritto le esplosioni avvenute vicine al traguardo della storica maratona cittadina.

23:52 Una maratoneta italiana: partita tardi, sono miracolata

Ha finito la gara prima delle bombe ma adesso è barricata in albergo e non vede l'ora di scappare. Maria Vittoria Togni, bresciana e una dei 227 italiani iscritti alla maratona di Boston. "Sono arrivata in 3 ore 45 minuti, dunque prima delle bombe, ho raccattato le mie cose e me ne sono andata. Non ho visto nulla, ma una mia amica stava facendo il suo miglior tempo ed è arrivata a 500 metri dalla fine quando la polizia l'ha bloccata, e lei implorava, fatemi passare. Non glielo hanno permesso ma ora si sente una miracolata", ha detto la Togni. Anche Maria Vittoria si sente miracolata: sarebbe dovuta partire con il secondo scaglione e in quel caso "sarei finita proprio in mezzo alla tragedia". Ora i maratoneti italiani, e tuti gli altri venuti da fuori Boston per partecipare alla storica gara sono barricati negli hotel: "Non possiamo neanche uscire a comprare da mangiare", ha detto la Togni: "Non vedo l'ora di andarmene da qui".

23:50 Polizia smentisce: nessun fermo

La polizia di Boston ha smentito la notizia di una persona fermata in seguito alle esplosioni di Boston. Lo riferisce la Cnn.

23:49 Minacce attacchi da sito Al Qaeda

I "prossimi attacchi di al Qaida saranno potenti e scioccanti" e si verificheranno "negli Usa, in Francia e in Europa": è il testo di un messaggio apparso nella galassia dei siti jihadisti e reso noto ore fa dalle organizzazioni di monitoraggio dell'estremismo islamico sul web, Jihad Watch.

23:31 Oltre 100 feriti

Le esplosioni di Boston hanno causato oltre cento feriti. E' il bilancio aggiornato riportato dal principale quotidiano della città, il Boston Globe.

23:30 Sono 227 gli italiani iscritti alla maratona

Sarebbero 227, secondo le prime informazioni, gli italiani iscritti alla maratona di Boston.

Ultimo aggiornamento 01:33