07:54

- In Venezuela la contesa elettorale per le presidenziali sembra tutt'altro che conclusa. Il candidato oppositore Henrique Capriles ha annunciato che non riconoscerà la vittoria di Nicolas Maduro finché "non sarà verificato il 100% dei voti". "Lo sconfitto oggi è lei" ha detto Capriles rivolgendosi al presidente eletto, spiegando di disporre di "un risultato differente a quello annunciato oggi".