foto Afp

23:18

- Una testa di maiale e scritte razziste sono state trovate nel cantiere di una moschea in costruzione nella città di Coulsdon, vicino a Parigi. Lo ha ha riferito Abdallah Zekri, presidente dell'Osservatorio di islamofobia nel Consiglio francese del culto musulmano, aggiungendo di essere stato avvisato del ritrovamento da un membro della comunità musulmana in città. Zekri ha espresso "repulsione e disgusto per chi profana luoghi di culto".