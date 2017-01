foto Ap/Lapresse

19:15

- Un alpinista meranese di 53 anni è morto durante un'escursione sul Kleinglockner, la terza cima più alta dell'Austria. L'uomo era con quattro compagni del soccorso alpino, quando, durante la discesa nella zona del canalone Pallavicini, un banco di neve ha improvvisamente ceduto sotto i suoi piedi. L'alpinista, che in quel momento non sarebbe stato legato, è precipitato per 600 metri. La salma è stata recuperata dall'elisoccorso austriaco.