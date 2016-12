foto Ap/Lapresse

18:21

- Un terremoto di magnitudo 5.2 è stato registrato in Giappone alle 22.25 locali, le 15.25 in Italia. La scossa ha avuto epicentro a poche decine di chilometri dalle coste della prefettura di Fukushima e ipocentro a 50 km di profondità. Nessun allarme tsunami è stato lanciato. La Tepco, il gestore della centrale nucleare di Fukushima, ha reso noto che non sono state rilevate anomalie all'impianto.