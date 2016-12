Mogadiscio, attentato a tribunale: 34 morti

foto Ap/Lapresse

20:21

- Uno o più kamikaze, appartenenti alla milizia fondamentalista degli shebab, si sono fatti esplodere in un tribunale di Mogadiscio provocando la morte di almeno trentaquattro persone. Lo riferisce un responsabile della polizia per il quale, però, il "bilancio potrebbe essere elevato in quanto la situazione non è sotto controllo". Alcune ore dopo l'attentato, una forte esplosione è stata udita in un'area vicino all'aeroporto della città.