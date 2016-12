Afghanistan, feriti due soldati italiani

foto Ap/Lapresse 09:29 - Due militari italiani che viaggiavano a bordo di un blindato sono rimasti feriti nell'esplosione di un ordigno rudimentale nell'ovest dell'Afganistan. Non sarebbero in pericolo di vita. L'attentato si è verificato questa mattina durante un'attività di "village assessment" presso il villaggio di Awkalan, località a 8 chilometri a sud di Shindand. - Due militari italiani che viaggiavano a bordo di un blindato sono rimasti feriti nell'esplosione di un ordigno rudimentale nell'ovest dell'Afganistan. Non sarebbero in pericolo di vita. L'attentato si è verificato questa mattina durante un'attività di "village assessment" presso il villaggio di Awkalan, località a 8 chilometri a sud di Shindand.

Secondo quanto riferiscono al comando del contingente italiano, "un mezzo blindato 'Lince' della Transition Support Unit - Center è stato investito dall'esplosione di un ordigno improvvisato". A seguito dell'esplosione, due militari italiani sono rimasti feriti. I due "non versano in pericolo di vita" e sono stati immediatamente trasportati nell'ospedale militare da campo di Shindand. I familiari sono stati informati dagli stessi militari.



In servizio a Barletta - I due militari appartengono all'82mo Reggimento fanteria "Torino", un'unità dell'Esercito di stanza a Barletta che fa parte della Brigata corazzata "Pinerolo".