foto Afp

09:00

- La Corea del Nord ha criticato Seul per i presunti "insulti" indirizzati alle celebrazioni in onore del fondatore dello Stato, il "presidente eterno" Kim Il-sung, di cui domani ricorre il suo 101/mo compleanno. Nel mezzo dei toni bellicosi, fino a minacciare una guerra nucleare, un portavoce del Comitato per la riunificazione pacifica della Corea ha espresso disappunto contro il governo di Seul per le "osservazioni pessime e maligne".