foto Ap/Lapresse

08:07

- Il segretario di Stato Usa, John Kerry, è giunto in Giappone, ultima tappa del tour in Estremo Oriente che in pochi giorni lo ha portato a Seul e a Pechino, negli sforzi per risolvere le tensioni nella penisola coreana, viste le continue minacce di guerra, anche nucleare, da parte di Pyongyang. In calendario un incontro con il ministro degli Esteri nipponico, Fumio Kushida, mentre domani avrà un colloquio con il premier Shinzo Abe.