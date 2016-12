foto LaPresse

- L'Unicef esprime "grande soddisfazione e gioia per la liberazione dei quattro giornalisti italiani in Siria". "I media - sottolinea l'organizzazione - hanno un ruolo importantissimo in emergenze umanitarie come quella che è in corso in Siria". "Non possiamo permettere che cali l'attenzione dell'opinione pubblica su questo dramma. Non possiamo dimenticare - si legge in una nota - i bambini siriani".