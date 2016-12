foto Ansa

22:59

- "Siamo dei miracolati". Sono state le prime parole di Susan Dabbous, la reporter italo-siriana rilasciata da un gruppo di ribelli jihadisti. Atterrata a Roma, ha ringraziato l'Unità di crisi della Farnesina per la liberazione e ha messo in guardia i colleghi: "Mi arrivano tante email di chi mi chiede consigli su come entrare in Siria: sconsiglio di andare, la situazione è decisamente peggiorata".