In Italia i quattro reporter rapiti in Siria

Ricucci, contattato dopo la liberazione, ha rassicurato sulle condizioni di salute del gruppo: "Stiamo tutti bene. Ci hanno trattato bene e non ci hanno torto nemmeno un capello", ha dichiarato l’inviato Rai. "Eravamo in mano a un gruppo islamista armato che non fa parte dell'Esercito libero siriano. È stato un malinteso". Ricucci ha poi aggiunto alcuni dettagli sui nove giorni trascorsi nelle mani dei sequestratori: ''Ci hanno tenuti in posti diversi, per certi versi non delle vere e proprie prigioni, per altri aspetti sì''. Raggiunto telefonicamente da RaiNews24 ha poi sottolineato di “trovare di cattivo gusto” che qualcuno possa pensare che i quattro non abbiano preso le debite precauzioni: ”Siamo stati cauti fino all'ennesima potenza''.

La prima telefonata Ricucci l'ha riservata alla madre Rachele, 82 anni: 'Mi ha chiesto scusa per la preoccupazione di tutti questi giorni. Era stato appena liberato e al telefono ha chiesto scusa a me, che non so come esprimere la mia felicità e la mia contentezza”, ha dichiarato l'anziana all'Ansa.

Dalla Farnesina arriva la precisazione del vice ministro degli Esteri Staffan de Mistura, secondo cui i giornalisti “sono stati trattenuti, non rapiti, da un gruppo armato siriano”. De Mistura ha poi aggiunto che ''l'importante è il risultato: che sono liberi'', sottolineando poi che la vicenda ''ha rappresentato un ottimo esempio di come la stampa italiana ha rispettato il silenzio stampa''.

Soddisfatto anche il ministro per la Cooperazione Internazionale, Andrea Riccardi, che ha posto l’accento sulla situazione siriana: ''Sento una profonda angoscia per la Siria, un Paese ostaggio della violenza e della mancanza di dialogo'' ha detto il ministro, ''a questo abisso umanitario non possiamo assistere impotenti anche perché con il tempo la crisi può travolgere il Libano con l'afflusso dei rifugiati''.



Il Quirinale ha reso noto che il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha appreso con "sollievo e soddisfazione" la notizia della positiva conclusione della vicenda.

L'arrivo in Italia - In serata i quattro sono rientrati in Italia con un un aereo speciale, un Falcon, atterrato all'aeroporto militare di Ciampino. Poco prima dell'arrivo dell'aereo, lo zio di Susanna Dabbous, Toni Mira, redattore capo di Avvenire, ha raccontato la telefonata avuta con la freelance. "Per lei sono stati momenti di forte tensione e preoccupazione - ha detto - però, alla fine, l'ho sentita anche molto allegra. Mi ha riferito di aver pensato molto alla nonna materna Margherita, che è morta alcuni anni fa e 'che sicuramente mi ha protetta dal cielo' e poi ho pensato a papa Francesco. Come mai? Perché, ha spiegato, non bisogna mai arrendersi'".



