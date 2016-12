foto Ansa

- Un'operazione segreta britannica ha raccolto prove dell'uso di armi chimiche in Siria, prelevando un campione di terreno, probabilmente vicino a Damasco, che poi è stato analizzato degli esperti dell'Istituto di chimica e biologia del ministero della Difesa di Porton Down. Lo scrive il quotidiano inglese The Times. Fonti della Difesa britannica hanno confermato che dalle analisi emerge che "un qualche tipo di arma chimica" è stato usato in Siria.