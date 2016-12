foto Afp

06:26

- Scoperto il primo caso a Pechino di influenza aviara provocata dal virus H7N9. Si tratta di un bambino di sette anni, ricoverato in "condizioni stabili" in un ospedale della capitale. Fino ad ora undici persone sono morte a cause di questo nuovo tipo di virus, e 43 sono state contagiate, tutte nel sudest della Cina. I casi precedenti si sono verificati nella metropoli costiera di Shanghai e nelle vicine province dello Zhejiang, Jiangsu e Anhui.