06:04

- Il segretario di Stato americano, John Kerry, è arrivato a Pechino per una missione cruciale per la soluzione della crisi innescata dal terzo esperimento nucleare della Corea del Nord. Kerry incontrerà il ministro degli Esteri, Wang Yi, e i principali leader cinesi e, come già da lui stesso anticipato, chiederà a Pechino di intensificare le pressioni su Pyongyang perché torni al tavolo delle trattative.