foto Ansa

02:01

- "Hugo Chavez ha cambiato il modo di pensare dei latinoamericani". Ne è convinto Diego Armando Maradona, visitando a Caracas, insieme al presidente venezuelano ad interim Nicolas Maduro, la tomba del leader bolivariano morto il 5 marzo. "La sua morte è stata per me una perdita enorme", ha ricordato l'ex "pibe de oro", scusandosi di nuovo con la famiglia di Chavez per non essere andato ai funerali.