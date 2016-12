foto Getty

- Lauren Powell Jobs ha dato alla Nbc la prima intervista dopo la morte del marito. "Steve mi manca, ci manca ogni giorno", ha detto la vedova del fondatore della Apple rivelando che sta cercando di colmarne il vuoto impegnandosi a fondo nelle campagne per la riforma dell'immigrazione. La Powell ha realizzato con il regista Dave Guggenheim un documentario intitolato "The Dream is Now" sui problemi dell'immigrazione.