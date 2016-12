Sparatoria in college, ferite 2 donne in Virginia

foto Dal Web Correlati Usa, folle accoltella 14 persone 22:00 - Due donne sono state colpite nel corso di una sparatoria avvenuta in un ateneo in Virginia, al New River Community College di Dublin. L'aggressore è stato arrestato, secondo quanto riferisce l'emittente Cnn. Al momento non si conoscono altri dettagli su quanto accaduto né sulle condizioni di salute delle persone colpite. - Due donne sono state colpite nel corso di unaavvenuta in unin, al New River Community College di Dublin. L'aggressore è stato arrestato, secondo quanto riferisce l'emittente Cnn. Al momento non si conoscono altri dettagli su quanto accaduto né sulle condizioni di salute delle persone colpite.

Le due donne sono state trasportate in ospedale, una in elicottero , l'altra in ambulanza. Non si conoscono ancora le loro condizioni. La persona che ha sparato è stata arrestata e non ancora identificata. Lo stato di allerta è stato quindi revocato dalle autorità locali.