Francia, ok a nozze e adozioni per coppie gay

Nozze gay, primo sì dal Parlamento francese

Consulta: "Più diritti a coppie gay" 13:03 - Il progetto di legge che apre alle nozze e all'adozione da parte di coppie gay è stato approvato definitivamente dal Senato francese. Il testo è stato adottato dai senatori con pochissime modifiche, nessuna delle quali ha riguardato gli articoli principali della legge che consentirà il matrimonio e l'adozione di figli alle coppie omosessuali. - Il progetto di legge che apre alleè stato approvato definitivamente dal. Il testo è stato adottato dai senatori con pochissime modifiche, nessuna delle quali ha riguardato gli articoli principali della legge che consentirà il matrimonio e l'adozione di figli alle coppie omosessuali.

La legge è stata votata da tutti i gruppi della sinistra in Senato, che ha però dovuto far fronte a qualche defezione che ha messo in dubbio l'esito finale, dal momento che sulla carta la maggioranza conta uno scarto di soli 6 voti. Hanno compensato diversi senatori della destra e del centro che hanno votato in favore del testo.



Il testo tornerà alla Camera per il via libera definitivo - Per alcune modifiche apportate, il testo dovrà tornare ora all'Assemblea nazionale per il via libera definitiva. Non è escluso che alla Camera, nel momento della seconda lettura prevista a fine maggio, la maggioranza voti il testo esattamente come l'ha votato il Senato. Allora il provvedimento verrà definitivamente adottato dal Parlamento. L'opposizione ha già annunciato che presenterà ricorso al Consiglio costituzionale.