Maddie, torna l'incubo: sventato il rapimento di una bimba di tre anni alle Canarie

A sei anni dalla misteriosa scomparsa di Maddie McCann, la bimba inglese sparita durante una vacanza in Portogallo con la famiglia, nella penisola Iberica torna l'incubo. Un uomo di 62 anni è stato arrestato dopo aver tentato di rapire una bambina di 3 anni a Lanzarote, nelle Isole Canarie. L'uomo, che dopo essere stato scoperto dai genitori della piccola è riuscito a fuggire, è stato rintracciato a Londra.

Ha avvicinato la bimba e l'ha presa per mano - La famiglia, proveniente da una cittadina del sud dell'Inghilterra, si trovava sull'isola per le vacanze. Durante una passeggiata in un centro commerciale, i genitori hanno perso di vista per qualche attimo la piccola che è sparita nel nulla. Subito è scattato l'allarme ed è stato proprio il padre a rintracciarla, pochi attimi dopo, mentre si allontanava tenendo per mano un uomo. Allarmato dalle urla, il sequestratore si è dato alla fuga.



Arrestato a Londra - Dopo qualche ora, però, la famiglia ha rivisto lo stesso uomo aggirarsi con fare sospetto sulla spiaggia. "Parlava inglese", ha raccontato il padre della piccola agli inquirenti. Prima che la polizia intervenisse, tuttavia, il rapitore è riuscito nuovamente a scappare. Grazie a una foto, scattata dalla famiglia sulla spiaggia, l'uomo è però stato identificato e poi rintracciato a Londra, dove è stato arrestato dalla polizia inglese.