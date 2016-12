foto Ansa

02:01

- Per Barack Obama esiste attualmente "almeno una finestra di opportunità per gli israeliani e i palestinesi per tornare al tavolo della pace". Sono le parole del presidente Usa dopo un incontro con il segretario generale dell'Onu, Ban Ki-moon. "Insieme abbiamo considerato come gli Stati Uniti possano lavorare con le Nazioni Unite e altri organismi multilaterali per tentare di far progredire il processo" di pace, ha aggiunto Obama.